Какой частью речи является слово "один на один"

Русский язык
Какой частью речи является слово "один на один"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один это числительное 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите систему 0,8-3x<1 -2(x-3)>0
Ответить
Технология
Кто такая пиковая дама
Ответить
Химия
Вычислите массовую долю кальция и кислорода в оксиде кальция
Ответить
Алгебра
Решите уравнение 12-x^2=11
Ответить
Биология
Помогите, пожалуйста. Очень срочно нужно. (А3)
Ответить