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Какой частью речи является слово "один на один"
Русский язык
Какой частью речи является слово "один на один"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один это числительное
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