На координатной прямой точка P - центр симметрии для пары симметричных точек. Найд??те координату точки P, если: 1) А(-5) и B(9) 2) C(-8) и D(10) 3) E (-2)И F(8) 4) K (-3) И L (11)
Математика
На координатной прямой точка P - центр симметрии для пары симметричных точек. Найд??те координату точки P, если: 1) А(-5) и B(9) 2) C(-8) и D(10) 3) E (-2)И F(8) 4) K (-3) И L (11)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А хочешь сам решить? Это очень просто, я покажу. Самому же решить гораздо круче, чем списать, а? В каждом номере по два числа. Их складываешь, потом сумму делишь пополам, и это ответ. Например, первая пара точек А и В - решаешь так: (-5) + (9) -- это будет равно 4. На калькуляторе можешь сделать. Потом 4 делишь пополам, это будет 2. Готово. Ответ это число - то есть 2. И так все остальные.
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