Два поезда выехали одновременно из одного города в другой расстояние между котор??ми 1344 км .Первый поезд 1/4 части пути ехал со скоростью 42км/ч,а оставшийся путь со скоростью 126 км/ч .Второй поезд ехал весь путь со скорость...
Математика
Два поезда выехали одновременно из одного города в другой расстояние между котор??ми 1344 км .Первый поезд 1/4 части пути ехал со скоростью 42км/ч,а оставшийся путь со скоростью 126 км/ч .Второй поезд ехал весь путь со скоростью 84 км/ч.Какой поезд приедет в город раньше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приедут одновременно
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