Два поезда выехали одновременно из одного города в другой расстояние между котор??ми 1344 км .Первый поезд 1/4 части пути ехал со скоростью 42км/ч,а оставшийся путь со скоростью 126 км/ч .Второй поезд ехал весь путь со скорость...

Математика

Два поезда выехали одновременно из одного города в другой расстояние между котор??ми 1344 км .Первый поезд 1/4 части пути ехал со скоростью 42км/ч,а оставшийся путь со скоростью 126 км/ч .Второй поезд ехал весь путь со скоростью 84 км/ч.Какой поезд приедет в город раньше и на сколько?

Автор: Гость