Формула только ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА имеют такие существительные: 1.ВЕЩЕСТВЕННЫЕ:??олоко,масло,бензин, ....., ...... . 2.ОТВЛЕЧЁННЫЕ:радость,счастье,добро,......., ..... . 3.СОБИРАТЕЛЬНЫЕ:листва,детвора,......., ...... . 4.ИМ...

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Формула только ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА имеют такие существительные: 1.ВЕЩЕСТВЕННЫЕ:??олоко,масло,бензин, ....., ...... . 2.ОТВЛЕЧЁННЫЕ:радость,счастье,добро,......., ..... . 3.СОБИРАТЕЛЬНЫЕ:листва,детвора,......., ...... . 4.ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ:Алатау,Актау,......, ....... . Надо добавить по 2 примерам

Автор: Гость