Формула только ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА имеют такие существительные: 1.ВЕЩЕСТВЕННЫЕ:??олоко,масло,бензин, ....., ...... . 2.ОТВЛЕЧЁННЫЕ:радость,счастье,добро,......., ..... . 3.СОБИРАТЕЛЬНЫЕ:листва,детвора,......., ...... . 4.ИМ...
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Формула только ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА имеют такие существительные: 1.ВЕЩЕСТВЕННЫЕ:??олоко,масло,бензин, ....., ...... . 2.ОТВЛЕЧЁННЫЕ:радость,счастье,добро,......., ..... . 3.СОБИРАТЕЛЬНЫЕ:листва,детвора,......., ...... . 4.ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ:Алатау,Актау,......, ....... . Надо добавить по 2 примерам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Железо,нефть; 2)горе,внимание; 3)студенчество,крестьянство; 4)Тула, Москва.
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