Напишите плиз по труду тема: (Маделирование фартука).

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Фа́ртуклол' (от нем. Vortuch через польск. fartuch) (или передник, запон, иногдаподол[1]) — предмет домашней и спецодежды, предназначенный защищать от попадания лол грязи на основную одежду. Обычно завязывается на поясе, иногда дополнительно закрепляется на шее тесьмой.Функционально различают:кухонный фартук фартук домохозяйки фартук повара фартук официанта фартук парикмахера фартук Фартук известен с Древнего Египта в виде примитивной драпировки, которую мужчины, стоящие на государственной службе, прикрепляли к поясу из узкой полоски кожи или сплетенных (связанных) тростниковыхстеблей. В далеком прошлом в России фартук считался не просто предметом одежды для женщин, но даже неким украшением. Девушки на выданье носили белые фартуки с красивым орнаментом и различными украшениями. Фартук считался истинным символом плодородия, его использовали в различных церемониях и носили все представительницы слабого пола. Во время отпуска и выходных мамы носили своих маленьких детей, завернутыми в фартук, — это считалось хорошей приметой и пожеланием долгой и счастливой жизни.В день свадьбы на пороге нового дома новобрачных, как правило, лежал передник, а прохождение по нему считалось символом успеха и процветания. Перед посевом пшеницы, фартук заполняли зерном и завязывали по углам, — это предвещало обильный урожай. В настоящее время такой традиции не существует.