Дано: ∠1=55°, ∠2=125°, ∠3=123º. Найдите угол 4.
Геометрия
Дано: ∠1=55°, ∠2=125°, ∠3=123º. Найдите угол 4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к сумма углов четырехугольника=360, следует, что четвёртый угол=360-55-125-123=57
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