Ребята на лодке проплыли по течению 350м за 7 минут . Сколько времени им понадобится чтобы вернуться обратно если скорость течения 2км/ ч

Математика
Ребята на лодке проплыли по течению 350м за 7 минут . Сколько времени им понадобится чтобы вернуться обратно если скорость течения 2км/ ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я не ошибаюсь наверное 350:7 потом ответ *2 и получишь отает. если не ошибаюсь
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