Ребята на лодке проплыли по течению 350м за 7 минут . Сколько времени им понадобится чтобы вернуться обратно если скорость течения 2км/ ч

Математика

Ребята на лодке проплыли по течению 350м за 7 минут . Сколько времени им понадобится чтобы вернуться обратно если скорость течения 2км/ ч

Автор: Гость