Сделать вывод доклада про пингвинов

Биология
Сделать вывод доклада про пингвинов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пингвин – удивительная птица, которая для многих является символом Антарктиды.
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