4. Найдите лишнее в следующих группах терминов:«кемет», «черная земля», «дар Нила», «республика»
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4. Найдите лишнее в следующих группах терминов:«кемет», «черная земля», «дар Нила», «республика»
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Лишнее слово :"черная земля"
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