У нади 10 простых карандашей,цветных на 16 брльше,а фломастеров на 20 больше,чем прос??ых.Сколько всего карандашей?

Математика

У нади 10 простых карандашей,цветных на 16 брльше,а фломастеров на 20 больше,чем прос??ых.Сколько всего карандашей?

Автор: Гость