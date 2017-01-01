Сократите дробь 48/-54;-26/-54
Математика
Сократите дробь 48/-54;-26/-54
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первую дробь сокращаешь на 8-получаешь -6/7 ; вторую дробь сокращаешь на 2 получаешь-13/27
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