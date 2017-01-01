Строго на противоположной от Санкт- Петербурга стороне широтного круга земного ш??ра находится город Сьюард (Аляска). Если в Санкт- Петербурге 10 часов утра 10 февраля, то сколько времени и какое число в городе Сьюарде?

География

Строго на противоположной от Санкт- Петербурга стороне широтного круга земного ш??ра находится город Сьюард (Аляска). Если в Санкт- Петербурге 10 часов утра 10 февраля, то сколько времени и какое число в городе Сьюарде?

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