Каковы были особенности российской экономики начало 20 в.?

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Сильные и слабые стороны российской экономики: ПЛЮСЫ МИНУСЫ 5 место в мире по количественным показателям: протяженность ж/д; степень концентрации производства; бурные темпы роста промышленности продуктивность реформ Витте развитие кооперации в с/х высокий уровень науки и культуры металлургия и транспортное машиностроение – на мировом уровне Россия – один из главных производителей зерна отставание по показателям качественным (на душу населения) техническая отсталость преобладание аграрного населения низкий уровень жизни большое влияние охранительно-консервативного направления глубокая отсталость с/х, множество пережитков низкий уровень народного образования в экспорте преобладали зерновые и сырье государство ограничивало свободную инициативу экспорт осуществлялся за счет снижения собственного потребления не сложилась культура труда и рыночного поведения предпринимателей внешнеполитические амбиции превосходили реальные возможности Особенности экономики России ставка на ж/д строительство техническая отсталость при высокой степени концентрации производства монополии – вследствие узости рынка, а не порождение свободной рыночной стихии; следствие политики государства борьба двух тенденций – развитие свободной рыночной конкуренции и искусственное ее сдерживание (разрушение механизмов, стимулировавших технический прогресс) совпадение по времени индустриализации и монополизации наличие кустарной промышленности Три главных особенности: сжатые сроки смешение этапов противоречивая роль государства