Люди обладающие 4 группой крови являются при ее переливание а)универсальными донорами б)универсальными реципиентами в)универсальными донорами и реципиентами г)не могут предоставлять кровь для переливания

Биология
Люди обладающие 4 группой крови являются при ее переливание а)универсальными донорами б)универсальными реципиентами в)универсальными донорами и реципиентами г)не могут предоставлять кровь для переливания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ко 1 группа крови подходит только1 ; 2 группу-1 и 2; 3-1 ,3; 4 - ко всем (1,2,3,4). Донор это человек который отдает ,а рецидив принимает . Ответ -В
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