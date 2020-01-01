На двух овощных базах было 2600 центнеров овощей. Когда с первой взяли 180 центнеров овощей а со второй 400 центнеров овощей то на второй базе осталось 3 паза больше чем на первой . Сколько овощей осталось на базе ?
Математика
На двух овощных базах было 2600 центнеров овощей. Когда с первой взяли 180 центнеров овощей а со второй 400 центнеров овощей то на второй базе осталось 3 паза больше чем на первой . Сколько овощей осталось на базе ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180+400=580 2600-580=2020
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