На двух овощных базах было 2600 центнеров овощей. Когда с первой взяли 180 центнеров овощей а со второй 400 центнеров овощей то на второй базе осталось 3 паза больше чем на первой . Сколько овощей осталось на базе ?

Математика

На двух овощных базах было 2600 центнеров овощей. Когда с первой взяли 180 центнеров овощей а со второй 400 центнеров овощей то на второй базе осталось 3 паза больше чем на первой . Сколько овощей осталось на базе ?

Автор: Гость