Укажите степени окисления всех элементов в молекулах:CrO3,HNO3,Cu(HSO3)2,ZnOHCL

Химия
Укажите степени окисления всех элементов в молекулах:CrO3,HNO3,Cu(HSO3)2,ZnOHCL
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cr(+6)O(-2)H(+)N(+5)O(-2)Cu(+2)H(+)S(+4)O(-2)Zn(+2)O(-2)H(+)Cl(-)

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