Тема: Динамические структуры данных Выберите верное утверждение. а) Для списков с большим числом элементов лучше всего использовать нерекурсивный подход. б) Для списков с большим числом элементов лучше всего использовать ре...

Гость: Гость:

А) Для списков с большим числом элементов лучше всего использовать нерекурсивный подход. рекурсия действительно жрет много памяти и цпу, вообщем тормозит и все такое, особенно при больших объемах и лучше ее конечно разворачивать в цикл