Тема: Динамические структуры данных Выберите верное утверждение. а) Для списков с большим числом элементов лучше всего использовать нерекурсивный подход. б) Для списков с большим числом элементов лучше всего использовать ре...
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Тема: Динамические структуры данных Выберите верное утверждение. а) Для списков с большим числом элементов лучше всего использовать нерекурсивный подход. б) Для списков с большим числом элементов лучше всего использовать рекурсивный подход. с) Использование рекурсивного или нерекурсивного подходов никак не отражается на количестве используемой при создании списка памяти, поэтому оба подхода одинаково эффективны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Для списков с большим числом элементов лучше всего использовать нерекурсивный подход. рекурсия действительно жрет много памяти и цпу, вообщем тормозит и все такое, особенно при больших объемах и лучше ее конечно разворачивать в цикл
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