Упростите выражения А) - 0,2 (2х - 1) + 4,2 ( 0,5х -8х ) Б) - ( t + 2 n - 7) - ( - 2t - 5n + 8)
Математика
Упростите выражения А) - 0,2 (2х - 1) + 4,2 ( 0,5х -8х ) Б) - ( t + 2 n - 7) - ( - 2t - 5n + 8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) -0,4х+0,2+2,1х-33,6х= (-0,4х+2,1х-33,6х)+0,2=-31,9х+0,2 б) -t-2n+7+2t+5n-8=(-t+2t)+(-2n+5n)+(7-8)=t+3n-1
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