Как передается наследственная информация от ядра к рибосомам

Биология
Как передается наследственная информация от ядра к рибосомам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хранящаяся в ДНК генетическая информация реализуется в процессе биосинтеза белка. ДНК сосредоточена в ядре клетки, а белки синтезируются в цитоплазме на рибосомах. Для биосинтеза белка необходимо доставить генетическую информацию из ядра клетки к рибосомам. Роль посредника, обеспечивающего передачу генетической информации от ядра клетки к рибосомам, выполняют матричные, или информационные, РНК (мРНК, или иРНК)
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