Написати твір-роздум Школа для мене це

Гость: Гость:

Для мене школа це затишний навчальний заклад де вчать щьось нове учні отримують багато корисної інформації та стають розумними дітьми вчителі пояснюють нові теми дітям ,а вони все це запам'ятовують,у деякий це виходить а інших на жаль ні.. Але ж все таки школа найкорисніший загальноосвітніший заклад для дітей