Помогите пожалуйста.В каком году Давид Ливингстон исследовал труднодоступные ра??оны африки. Много текста писать не надо-буду отмечать как нарушение. Просто год и всё

География

Помогите пожалуйста.В каком году Давид Ливингстон исследовал труднодоступные ра??оны африки. Много текста писать не надо-буду отмечать как нарушение. Просто год и всё

Автор: Гость