Помогите пожалуйста.В каком году Давид Ливингстон исследовал труднодоступные ра??оны африки. Много текста писать не надо-буду отмечать как нарушение. Просто год и всё
География
Помогите пожалуйста.В каком году Давид Ливингстон исследовал труднодоступные ра??оны африки. Много текста писать не надо-буду отмечать как нарушение. Просто год и всё
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прибыл в Кейптаун 14 марта 1841 года.
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