Что делать если раньше мог зайти в школьный портал , а сейчас не заходить и там сра??у ошибка школьный портал заходила автоматически заходил А сейчас почему-то не заходит говарить ошибка пароль или логин не ,а раньше заходило.
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Что делать если раньше мог зайти в школьный портал , а сейчас не заходить и там сра??у ошибка школьный портал заходила автоматически заходил А сейчас почему-то не заходит говарить ошибка пароль или логин не ,а раньше заходило.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробуй переправерьить все слова и буквы у меня тоже так было проверь досконально все буквы
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