Сочинение как в лес пришла поздняя осень. 3-4 предложения.

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Сочинение как в лес пришла поздняя осень. 3-4 предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лес пришла поздняя осень .Было очень холодно и мама надела на меня свитер толстую куртку и мы пошли в лес. В лесу солнце светило то было холодно. Вдруг с неба начали падать белые танцовщицы это снежинки. Я подбежал к маме и рассказал про снежинки и мы сели и начали смотреть как с неба падали былые балерины! как
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