Сочинение как в лес пришла поздняя осень. 3-4 предложения.

Гость: Гость:

В лес пришла поздняя осень .Было очень холодно и мама надела на меня свитер толстую куртку и мы пошли в лес. В лесу солнце светило то было холодно. Вдруг с неба начали падать белые танцовщицы это снежинки. Я подбежал к маме и рассказал про снежинки и мы сели и начали смотреть как с неба падали былые балерины! как