Решите на множестве Q уравнение: а)x2(степень)=9 б)x2(степень)=25 в)x2(степень)=25
Математика
Решите на множестве Q уравнение: а)x2(степень)=9 б)x2(степень)=25 в)x2(степень)=25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х² = 9 х² = 25 х = 3 х = 5
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