Петя говорит Васе: "Я тяжелее тебя в два раза". А Вася говорит Пете: "Я легче тебя на 30 килограммов". Оба говорят правду. Сколько килограммов весит Петя?
Математика
Петя говорит Васе: "Я тяжелее тебя в два раза". А Вася говорит Пете: "Я легче тебя на 30 килограммов". Оба говорят правду. Сколько килограммов весит Петя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30х2=60кг. ответ:Петя весит 60 килограмм.
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