Петя говорит Васе: "Я тяжелее тебя в два раза". А Вася говорит Пете: "Я легче тебя на 30 килограммов". Оба говорят правду. Сколько килограммов весит Петя?

Математика
Петя говорит Васе: "Я тяжелее тебя в два раза". А Вася говорит Пете: "Я легче тебя на 30 килограммов". Оба говорят правду. Сколько килограммов весит Петя?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30х2=60кг.  ответ:Петя весит  60 килограмм.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста
Ответить
Другие предметы
Что делать если раньше мог зайти в школьный портал , а сейчас не заходить и там сра??у ошибка школьный портал заходила автоматически заходил А сейч...
Ответить
Русский язык
Сочинение как в лес пришла поздняя осень. 3-4 предложения.
Ответить
Музыка
Жанр русских народных песен-сказаний
Ответить
Химия
ПОМОГИ ПРОШУ! СРОЧНО НУЖНО!
Ответить