Петя говорит Васе: "Я тяжелее тебя в два раза". А Вася говорит Пете: "Я легче тебя на 30 килограммов". Оба говорят правду. Сколько килограммов весит Петя?

Математика

Петя говорит Васе: "Я тяжелее тебя в два раза". А Вася говорит Пете: "Я легче тебя на 30 килограммов". Оба говорят правду. Сколько килограммов весит Петя?

Автор: Гость