НАПИШИТЕ САМЫЙ ВКУСНЫЙ РЕЦЕПТ БУТЕРБРОДА,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
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НАПИШИТЕ САМЫЙ ВКУСНЫЙ РЕЦЕПТ БУТЕРБРОДА,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Булка круглая - 0.5 шт. Салат кудрявый - 3 г Морковь - 20 г Паприка красная - 20 г Парика желтая - 20 г Помидорка черри - 1 шт. Маскарпоне - 2 ст.л. Салями - 1 кусок Маслины - 2 шт. Вот и клоун :DD
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