НАПИШИТЕ САМЫЙ ВКУСНЫЙ РЕЦЕПТ БУТЕРБРОДА,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Гость: Гость:

Булка круглая - 0.5 шт. Салат кудрявый - 3 г Морковь - 20 г Паприка красная - 20 г Парика желтая - 20 г Помидорка черри - 1 шт. Маскарпоне - 2 ст.л. Салями - 1 кусок Маслины - 2 шт. Вот и клоун :DD