Какое из чисел не может быть суммой двух последовательных нечетных чисел? А)200 B)120 C)124 D)126 E)196 с объяснением пожалуйста!
Математика
Какое из чисел не может быть суммой двух последовательных нечетных чисел? А)200 B)120 C)124 D)126 E)196 с объяснением пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
196- числа 97,99 200-числа 99,101 120-числа 59,61 124-числа 61,63 126 нельзя так составить
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