Какое из чисел не может быть суммой двух последовательных нечетных чисел? А)200 B)120 C)124 D)126 E)196 с объяснением пожалуйста!

Математика

Какое из чисел не может быть суммой двух последовательных нечетных чисел? А)200 B)120 C)124 D)126 E)196 с объяснением пожалуйста!

Автор: Гость