Почему круговорот воды можно считать одним из важнейших природных явлений
Окружающий мир
Почему круговорот воды можно считать одним из важнейших природных явлений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без круговорота воды в природе, исчезли бы атмосферные осадки. Высохли бы озера, реки, иссякли подземные источники. Словом, на Земле не стало бы пресной воды. А, следовательно, прекратилась бы и жизнь.
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