Повідомлення на тему : чому Шевченко потрапив до каземату? (мінімум 10 р.)
Українська література
Повідомлення на тему : чому Шевченко потрапив до каземату? (мінімум 10 р.)
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Гость:
Зайди в інтернет і там про це все написано!! все що Ти забажаєш
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