Срочно! Помогите составить предложения используя слова: мембрана, цитоплазма,яйц??клетка,сперматозоид, оплодотворение, хлоропласт, орган. Буду благодарна

Биология
Срочно! Помогите составить предложения используя слова: мембрана, цитоплазма,яйц??клетка,сперматозоид, оплодотворение, хлоропласт, орган. Буду благодарна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клетка окружена клеточной мембраной. Оплодотворение-слияние яйцеклетки и сперматозоида. Фотосинтез происходит в хлоропластах. орган-часть тела выполняющая определенную функцию.
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