План к сказке Мойдодыр гадкий утенок мальчик с пальчик

Гость: Гость:

1- рождение утят и гадкого утёнка 2- знакомство утят с обитателями птичьего двора 3- насмешки над утёнком 4-бегство утёнка 5- встреча с красивыми птицами 6-первая суровая зима гадкого утёнка 7-счастливая встреча с прекрасными птицами Мальчик с пальчик 1) Потерявшиеся в лесу 2)Огонек надежды 3) В гостях у людоеда 4) Роковая ночь семи дочерей 5) Спасение 6) Любящая семья