План к сказке Мойдодыр гадкий утенок мальчик с пальчик

Литература
План к сказке Мойдодыр гадкий утенок мальчик с пальчик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- рождение утят и гадкого утёнка 2- знакомство утят с обитателями птичьего двора 3- насмешки над утёнком 4-бегство утёнка 5- встреча с красивыми птицами 6-первая суровая зима гадкого утёнка 7-счастливая встреча с прекрасными птицами Мальчик с пальчик 1) Потерявшиеся в лесу 2)Огонек надежды 3) В гостях у людоеда  4) Роковая ночь семи дочерей 5) Спасение 6) Любящая семья
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