Чому встановлення ольгою чітких норм данини (уроків) історики оцінюють,як важливий крок у розвитку держави
История
Чому встановлення ольгою чітких норм данини (уроків) історики оцінюють,як важливий крок у розвитку держави
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коли ще до ольги брали данину без міри це впливало на любов до влади і люди були чуть не на межі громадянської війни але вона встановила чіткі норми і укріпила тим самим економіку країни
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