Определить промежутки возрастания и убывания функции. Найти экстремумы функции y = x • e -3x
Математика
Определить промежутки возрастания и убывания функции. Найти экстремумы функции y = x • e -3x
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