Переведите текст на русский язык , без переводчика Im gleichen Masse wie Überschuss wirkt sich Mangel an Wasser ungünstig auf den Ernteertrag der Kulturpflanzen aus. Steht das Wasser nicht in ausreichender Menge zur Verfügung, ...
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Переведите текст на русский язык , без переводчика Im gleichen Masse wie Überschuss wirkt sich Mangel an Wasser ungünstig auf den Ernteertrag der Kulturpflanzen aus. Steht das Wasser nicht in ausreichender Menge zur Verfügung, dann kann die Pflanze trotz bester Bodenbearbeitung keine Höchsterträge bringen.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В то же масса, как и Избыток, недостаток воды отрицательно сказывается на урожайности культур. Вода не стоит, имеется в достаточном количестве, то Растение может принести, несмотря на лучший обработка почвы не максимальная прибыль
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