Реклама многозначимое слово или нет?

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Реклама многозначимое слово или нет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реклама это двигатель торговли... она является значимой
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