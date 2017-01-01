Помотите пж!!Что было в 493 г.до н.э,568 г,486 г,732,751,768-814,774,772-804,800,843,1066,14 октября 1006 г..
История
Помотите пж!!Что было в 493 г.до н.э,568 г,486 г,732,751,768-814,774,772-804,800,843,1066,14 октября 1006 г..
Ответ(ы) на вопрос:
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493 — Договор Спурия Кассия с латинскими городами. Вступление Рима в латинскую федерацию шести городов. Лангоба́рдское короле́вство — раннефеодальное государство, исторически последнее из так называемых варварских королевств, образовавшихся на территории Западной Римской империи. Сложилось в 568 году и просуществовало до 774 года, когда было завоевано франкским королём Карлом Великим. Симони́д Ке́осский (также Симонид Младший, сын Леопрепа; ок. 557/556, о-в Кеос — ок. 468/467 до н. э., Акрагант) — один из самых значительных лирических поэтов Древней Греции. Был включен в канонический список Девяти лириков учеными эллинистической Александрии. Дядя также входящего в список Девяти лириков поэта Вакхилида. 486 — Попытка проведения первой аграрной реформы в Риме. Закон Кассия о предоставлении государственных земель всем гражданам и латинским союзникам. Древняя история Во второй Книге Царств упоминается стоявший в этом месте городок Ятва, а в Талмуде Йодфат - крепость времен Иисуса Навина. Был захвачен ассирийским царем Тиглатпаласаром в 732 г. до н.э. Наибольшую известность поселение получило в связи с событиями Иудейской войны. Это была главная крепость - столица Иосифа Флавия, последнее укрепление, где он сдался в плен римскому полководцу Веспасиану. Несмотря на то, что город был хорошо укреплен и находился на труднодоступной скале, после нескольких недель осады Йодфат пал.
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