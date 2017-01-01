Выразить в метрах 100дм.
Математика
Выразить в метрах 100дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100дециметров это 10 метров
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