Какой можно добавить глагол к слову мектепте

Қазақ тiлi
Какой можно добавить глагол к слову мектепте
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Укый мектепте( учиться в школе)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
найти эпитеты метафоры сравнения олицетворение ямб строфы СЕСТРА Милой меня ??азывал он вчера — В зеркале точно себя я не вижу?! Боже, зач...
Ответить
Математика
Сократите дробь 48/-54;-26/-54
Ответить
Математика
Выразить в метрах 100дм.
Ответить
История
Помотите пж!!Что было в 493 г.до н.э,568 г,486 г,732,751,768-814,774,772-804,800,843,1066,14 октября 1006 г..
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста срочноооо!!!Кто решит сделаю 3 домашних задания бесплатно!Реш??те плиииииз с полным решением!Сделать номер 11 и номер 15.
Ответить