Какой можно добавить глагол к слову мектепте
Қазақ тiлi
Какой можно добавить глагол к слову мектепте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Укый мектепте( учиться в школе)
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