Чему равно общее электрическое сопротивление двух параллельно соединенных резисторов с электрическими сопротивлениями 20 Ом и 5 Ом?

Физика

Чему равно общее электрическое сопротивление двух параллельно соединенных резисторов с электрическими сопротивлениями 20 Ом и 5 Ом?

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