4)Назовите органоиды движения.Каковы способы движения одноклеточных? 5)Какими сп??собами размножаются простейшие?Кратко охарактеризуйте эти способы. 6)Как простейшие переносят неблагоприятные условия?
Биология
4)Назовите органоиды движения.Каковы способы движения одноклеточных? 5)Какими сп??собами размножаются простейшие?Кратко охарактеризуйте эти способы. 6)Как простейшие переносят неблагоприятные условия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) У жгутиковых (например, эвглена зелёная) органоидом передвижения является жгутик, у инфузорий - реснички, у корненожек (амёбы) - ложноножки. 5) Бесполое размножение - размножение путём деления материнской клетки надвое или на множество дочерних клеток. У инфузорий также наблюдается коньюгация - половое размножение, в процессе которого происходит обмен информации между ядрами двух инфузорий 6) Простейшие могут образовывать цисту - плотную оболочку, которая помогает им перенести неблагоприятные условия.
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