4)Назовите органоиды движения.Каковы способы движения одноклеточных? 5)Какими сп??собами размножаются простейшие?Кратко охарактеризуйте эти способы. 6)Как простейшие переносят неблагоприятные условия?

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4) У жгутиковых (например, эвглена зелёная) органоидом передвижения является жгутик, у инфузорий - реснички, у корненожек (амёбы) - ложноножки. 5) Бесполое размножение - размножение путём деления материнской клетки надвое или на множество дочерних клеток. У инфузорий также наблюдается коньюгация - половое размножение, в процессе которого происходит обмен информации между ядрами двух инфузорий 6) Простейшие могут образовывать цисту - плотную оболочку, которая помогает им перенести неблагоприятные условия.