Вставте буквы: le_en ,h_ren, __rechen , fe_nse_en , hel_en , Tele_onge__ra (а унлаут не могу написать я на анг??ийской клавиатуре)

Немецкий язык

Вставте буквы: le_en ,h_ren, __rechen , fe_nse_en , hel_en , Tele_onge__ra (а унлаут не могу написать я на анг??ийской клавиатуре)

Автор: Гость