Вставте буквы: le_en ,h_ren, __rechen , fe_nse_en , hel_en , Tele_onge__ra (а унлаут не могу написать я на анг??ийской клавиатуре)
Немецкий язык
Вставте буквы: le_en ,h_ren, __rechen , fe_nse_en , hel_en , Tele_onge__ra (а унлаут не могу написать я на анг??ийской клавиатуре)
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Гость:
Lesen, horen, sprechen, fernsehen, helfen. Последнее не поняла
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