Ребят если расскажите. Основы мочковой системы и стержневой то 20 баллов.
Биология
Ребят если расскажите. Основы мочковой системы и стержневой то 20 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мочковатая корневая система. Только у однодольных. Главный корень не отличается от придаточных Стержневая корневая система. Только у двудольных. Четко выделяется главный корень
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