4 последствия завоевания для Руси. Плиз!!!!! СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!

История
4 последствия завоевания для Руси. Плиз!!!!! СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причина - раздробленность древней Руси. Последствия - постоянный грабеж, увод населения, замедление развития. Политическая зависимость от Монгольской империи и после от Золотой Орды. Общая сумма ордынской дани в год - не менее 15000 рублей. Один рубль - от 1000 до 3900 кг зерна. За первые 50 лет ига не было построено ни одного города. Масштабы каменного строительства достигли домонгольского уровня только через 100 лет. Постоянные набеги и военные походы на территорию русских княжеств привели к отставанию в экономическом, культурном развитии от других стран Европы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как изменится произведение двух десятичных дробей,если в одном множителе перенести запятую влево через четыре цифры,а в другом в право через две ци...
Ответить
Геометрия
Длина дуги окружности выселяется по формуле
Ответить
Биология
Доклад по биологии 6 класс тема соцветия
Ответить
Геометрия
Округлите: а) 2,789; 0,8321; 247,356 до десятых. б) 32 028,7; 16 513,5; 811,9 до тысяч.
Ответить
Биология
Как людям включить свой мозг на 100 процентов
Ответить