4 последствия завоевания для Руси. Плиз!!!!! СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!

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Причина - раздробленность древней Руси. Последствия - постоянный грабеж, увод населения, замедление развития. Политическая зависимость от Монгольской империи и после от Золотой Орды. Общая сумма ордынской дани в год - не менее 15000 рублей. Один рубль - от 1000 до 3900 кг зерна. За первые 50 лет ига не было построено ни одного города. Масштабы каменного строительства достигли домонгольского уровня только через 100 лет. Постоянные набеги и военные походы на территорию русских княжеств привели к отставанию в экономическом, культурном развитии от других стран Европы.