4 предложения на тему параллельная связь
Русский язык
4 предложения на тему параллельная связь
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Одно из основных средств межфразовой связи. Связь, при которой предложения сопоставляются, при этом благодаря параллелизму конструкций, в зависимости от лексического наполнения, возможно сопоставление или противопоставление
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