4 причины доказывающие необходимость и полезность совместного обучения.

Гость: Гость:

1.Вам будет веселее учиться в паре или в компании класса. 2.Учителя будут проверять не только вас,но и ваших однокдассников. 3.Тебе могут помочь друзья(одноклассники) в чём-то. 4.Полезность в том,что совместное обучение,это совместность вас и ваших товарищ,вы вместе предлогаете ответы на вопросы! И будьте дружней!!