4 причины доказывающие необходимость и полезность совместного обучения.
Обществознание
4 причины доказывающие необходимость и полезность совместного обучения.
Ответ(ы):
Гость:
1.Вам будет веселее учиться в паре или в компании класса. 2.Учителя будут проверять не только вас,но и ваших однокдассников. 3.Тебе могут помочь друзья(одноклассники) в чём-то. 4.Полезность в том,что совместное обучение,это совместность вас и ваших товарищ,вы вместе предлогаете ответы на вопросы! И будьте дружней!!
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