4 причины доказывающие необходимость и полезность совместного обучения.

Обществознание
4 причины доказывающие необходимость и полезность совместного обучения.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Вам будет веселее учиться в паре или в компании класса. 2.Учителя будут проверять не только вас,но и ваших однокдассников. 3.Тебе могут помочь друзья(одноклассники) в чём-то. 4.Полезность в том,что совместное обучение,это совместность вас и ваших товарищ,вы вместе предлогаете ответы на вопросы! И будьте дружней!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Класификация растения примеры отдел, класс,порядок.семейство, род, вид
Ответить
Алгебра
5 номер!Пожалуйста!!!!
Ответить
Математика
Айман и шолпан собрали 48яблок. айман сабрала1 2/5 раза больше чем шолпан . сколька яблок сабрала шолпан
Ответить
Математика
17-2•(x•8)=23 решите пожалуйста уравнение 4 класс
Ответить
Қазақ тiлi
Переведите плиз с русского на казахский
Ответить