N2------------gt;NH3----------gt;NO--------gt; NO2------------gt;HNO3------------gt; AgNO3
Химия
N2------------gt;NH3----------gt;NO--------gt; NO2------------gt;HNO3------------gt; AgNO3
Ответ(ы):
Гость:
N2 + H2 --- NH3 4NH3 + 5 O2 --- 4 NO + 6 H2O 2NO + O2 --- 2NO2 4NO2 +O2 + 2H2O --- 4HNO3 2HNO3( конц) + Ag --- AgNO3 + NO2 + H2O
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