От пристани отплыл теплоход со скоростью 64 км/ч . Вслед за ним сразу отплыл катер с?? скоростью 26 км/ч.Через какое время между ними будет расстояние 76 км?

Математика

От пристани отплыл теплоход со скоростью 64 км/ч . Вслед за ним сразу отплыл катер с?? скоростью 26 км/ч.Через какое время между ними будет расстояние 76 км?

Автор: Гость