От пристани отплыл теплоход со скоростью 64 км/ч . Вслед за ним сразу отплыл катер с?? скоростью 26 км/ч.Через какое время между ними будет расстояние 76 км?
Математика
От пристани отплыл теплоход со скоростью 64 км/ч . Вслед за ним сразу отплыл катер с?? скоростью 26 км/ч.Через какое время между ними будет расстояние 76 км?
Ответ(ы):
Гость:
64-26=38км в час - скорость увеличения разрыва между теплоходом и катером76/38=2 часа - время за которое разрыв составит указанную величину...
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