В правление Николая 1 был принят указ: А) "о вольных хлебопашцах" Б) об остзейских крестьянах В) о трёхдневной барщине Г) о запрете помещикам ссылать своих крепостных на каторгу

История

В правление Николая 1 был принят указ: А) "о вольных хлебопашцах" Б) об остзейских крестьянах В) о трёхдневной барщине Г) о запрете помещикам ссылать своих крепостных на каторгу

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