Периметр правильного треугольника вписанного в окружность равен 45 сантиметров Н??йдите сторону правильного шестиугольника вписанного в ту же окружность

Геометрия

Периметр правильного треугольника вписанного в окружность равен 45 сантиметров Н??йдите сторону правильного шестиугольника вписанного в ту же окружность

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