Периметр правильного треугольника вписанного в окружность равен 45 сантиметров Н??йдите сторону правильного шестиугольника вписанного в ту же окружность
Геометрия
Периметр правильного треугольника вписанного в окружность равен 45 сантиметров Н??йдите сторону правильного шестиугольника вписанного в ту же окружность
Ответ(ы):
Гость:
Найдем сначала сторону треугольника Р=3а. а=45:3=15см теперь вычислим R. a=2Rsin 180/n. (1) 2Rsin60°=15. R=15:/3, R=5/3 .теперь по формуле (1) вычислим сторону а6. а6= 2Rsin30°= 2·5/3·0,5= 5/3. ответ: 5/3
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