Синтактический разбор предложения (Уже солнце начинало прятаться за снеговой хребет - я въхал в Кайшаурскую долину)
Русский язык
Синтактический разбор предложения (Уже солнце начинало прятаться за снеговой хребет - я въхал в Кайшаурскую долину)
Ответ(ы):
Гость:
Солнце - подлеж., начинало прятаться - сказуемое, за хребет - дополнение, снеговой - определение, уже - обстоят. , я - подлеж, въехал - сказуемое,
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