Синтактический разбор предложения (Уже солнце начинало прятаться за снеговой хребет - я въхал в Кайшаурскую долину)

Русский язык

Синтактический разбор предложения (Уже солнце начинало прятаться за снеговой хребет - я въхал в Кайшаурскую долину)

Автор: Гость